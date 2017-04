Stuttgart – In diesem Jahr hat das Tennis-Turnier in Stuttgart so viel Aufmerksamkeit wie noch nie bekommen, dank der Rückkehr der nach einer positiven Dopingprobe für 15 Monate gesperrten Maria Scharapowa. Turnierdirektor Markus Günthardt freut sich darüber.

Anzeige

Diese ganze Wildcard-Diskussionen, die Kritik an Ihnen als Turnierdirektor: War es das wert?

Anzeige

Günthardt: Ich bin berühmt geworden. Jeder auf dieser Welt weiß inzwischen, wer ich bin (lacht). Natürlich wusste ich, dass es Diskussionen gibt, mich überraschen aber die Spielerinnen. Diese Reaktionen verstehe ich nicht hundertprozentig. Ich finde, sie sollten eigentlich froh sein, dass ein Superstar wie Maria Scharapowa zurückkommt. Denn die Höhe der Preisgelder, die es heute gibt, die gibt es nur wegen solchen Superstars. Bei den Männern haben Roger Federer und Rafael Nadal die Preisgelder in die Höhe getrieben, bei den Frauen sind es Maria und Serena Williams. Der Tennis-Sport braucht Weltstars und es ist nicht so, dass es davon neben Maria und Serena so viele gibt. Es ist ganz wichtig, nochmals: Sie ist keine absichtliche Doperin. Und das ist für mich ein Riesen-Unterschied zu jemandem, der geschummelt und versucht hat, es zu verbergen und dann erwischt wurde. Das ist bei Maria definitiv anders. Das sollte man erst neutral betrachten, bevor man Statements dazu abgibt.

Wie ist Scharapowa für Sie zurückgekommen?

Günthardt: 15 Monate muss man verdauen. Ich wusste, dass sie physisch topfit und sehr motiviert zurückkommen wird. Sie kann sich sehr fokussieren und deshalb glaube ich, sie ist sehr gut in der Lage, den Trubel auszublenden. Was sie natürlich nicht trainieren kann, sind Match-Situationen. Man hat gesehen, dass sie in ihrem ersten Spiel übermotiviert war und noch nicht diese Sicherheit hatte. Auch eine Maria Scharapowa ist nervös – als Topstar ist sie es jedoch gewohnt, diese Nervosität in positive Energie umzuwandeln. Darin ist sie sehr gut. Darum hab ich immer gesagt: Wenn sie das erste Spiel gewinnt, gehört sie für mich zum Kreis der Favoritinnen. Sie wird mit jedem Spiel besser. Und je länger das Turnier geht, desto gefährlicher wird sie. Das ist ganz Maria: Sie steigert sich in ein Turnier hinein. Gut, die andere Seite kann auch sein, dass sie sehr viel Energie zusätzlich verbraucht hat, weil es ja keine normale Situation für sie war. Das kann ich aber nicht einschätzen. Ich würde sagen, es ist alles möglich.

War das Ausscheiden von Angelique Kerber eine Überraschung für Sie?

Günthardt: Jein. Es ist sicher eine Enttäuschung, weil Angie eine ganz wichtige Spielerin für das Turnier und für die Stimmung ist. Sie hat es immerhin zweimal gewonnen. Aus Sicht eines deutschen Turniers sie hier durchmarschieren zu sehen, wäre schön gewesen. Am vergangenen Samstag nach ihrem ersten Spiel beim Fed-Cup, dachte ich: Super, das ist genau, was Angie braucht: Zwei Siege beim Fed Cup, dann kommt sie gut vorbereitet ins Turnier rein. Und dann war ich schwer enttäuscht von ihrer Niederlage gegen Jelina Switolina. Da wusste ich: Jetzt kommen die Zweifel.

Und die hatten vier Tage Zeit an ihr zu nagen.

Günthardt: Ja, das verlorene Spiel war hier, in der gleichen Halle und das hilft nicht. Darum war ich sehr besorgt, gerade weil wir ja keine leichten Runden haben. Du musst vom ersten Tag an deine Top-Leistung bringen. Im Moment fehlt bei Kerber in den entscheidenden Momenten das letzte Quäntchen Selbstvertrauen. Sie hat mal gesagt: Alle erwarten so viel von mir. Sie muss sich von diesem Gedanken lösen, es ist sie selbst, die diesen Druck auf sich lädt. Und sie muss lernen – das ist einfach gesagt – das mal zu vergessen. Und daran zu denken, was sie Großartiges geleistet hat, zu sagen: Ich, Angie Kerber, geil, kommt nur, ich warte auf euch. Sie trägt gefühlt eine so große Bürde auf sich. Das muss sie nicht. Sie kann stolz sein auf das, was sie erreicht hat und sich dann auf ihr Tennis konzentrieren. Und dann kommt das auch wieder, da bin ich sicher. Sie hat es nicht verlernt.

Das Interview führte:

Karla Schairer

Für Scharapowa geht es weiter

Stuttgart (kas) – Maria Scharapowas Siegeszug beim Tennis-Turnier in Stuttgart geht weiter. Im Viertelfinale siegte sie gegen die Qualifikantin Anett Kontaveit aus Estland mit 6:3, 6:4.Im Halbfinale trifft sie heute auf die Französin Kristina Mladenovic, die tags zuvor die deutsche Nummer eins Angelique Kerber aus dem Turnier geworfen hatte.

Bei der Pressekonferenz war das Medieninteresse an der Russin wieder groß, wie jeden Tag in Stuttgart, seit Scharapowa vor drei Tagen ihr Comeback nach der 15-monatigen Dopingsperre gegeben hatte. Und nicht nur im Tennis – gegen Kontaveit überzeugte sie mit ihrer Vorhand und starken Aufschlägen – findet sie zu alter Form zurück, auch in Pressekonferenzen ist sie wieder ganz die Unnahbare: Fragen zu anderen Spielerinnen beantwortet sie ausweichend, manche Kategorien von Fragen aber auch gar nicht. Beispielsweise zum Doping. Wie die Stimmung in ihrem Team war, als es von ihrer positiven Dopingprobe erfahren habe, wollte ein Journalist wissen. „Das ist eine unangebrachte Frage“, sagte die 30-Jährige nur. Lieber erzählte, was nun immer besser bei ihr läuft: „Ich hatte einen ziemlich guten Rhythmus. Ich habe mehr Selbstvertrauen, meine Fußarbeit war besser, meine Returns ebenso.“