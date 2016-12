Stuttgart (red) – Aufgrund einer sogenannten „Luftnotlage“ musste am Freitagnachmittag, 2. Dezember, ein Airbus A320 der Fluggesellschaft Easyjet in Stuttgart außerplanmäßig zwischenlanden. Der Flieger war um 13.44 Uhr pünktlich in Budapest gestartet. Auf dem Weg nach Basel gab es jedoch offenbar technische Probleme, die genaue Ursache ist unklar. Gegen 15 Uhr meldete der Pilot sich beim Tower zur „Sicherheitslandung“ in Echterdingen an. Umgehend wurden nach einem Standardverfahren Rettungskräfte und die Feuerwehr auf das Rollfeld geschickt. Die Maschine konnte jedoch problemlos landen und die Landebahn selbstständig verlassen. „Die Einsatzkräfte mussten nicht eingreifen“, sagte ein Sprecher des Flughafens gestern. Darüber hinaus sei es durch den Vorfall zu keinen Beeinträchtigungen gekommen. „Es gab keine Flugausfälle.“ Die 162 betroffenen Passagiere wurden am Abend mit Bussen nach Basel gebracht.

