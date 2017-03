Stuttgart (dpa/lsw) - Noch etwas zaghaft haben sich Stuttgarts neue Löwen Shapur und Kajal am Freitag auf das Außengehege in der Wilhelma getraut. Mitarbeiter hatten zuvor als Anreize Fleischstücke auf dem Gelände verteilt, sagte Zoodirektor Thomas Kölpin. Die Asiatischen Löwen sind erst zweieinhalb Jahre alt und Teil einer Vierlingsgeburt. Ihre beiden Schwestern blieben in ihrem Geburtsort in Mulhouse im Elsass. Die Wilhelma hatte sich zuvor beim Europäisches Erhaltungszuchtprogramm für die Jungtiere beworben. Asiatische Löwen sind vom Aussterben bedroht. Kölpin zufolge gibt es noch knapp 500 Exemplare weltweit.

