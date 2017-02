Selbst der Aufsichtsrat ist überrascht

Lastwagen-Chef Wolfgang Bernhard will Daimler offenbar verlassen - Ungünstiger Zeitpunkt - Begrenzte Zukunftsaussichten im Konzern

Stuttgart (dpa) - Daimlers Nutzfahrzeug-Vorstand Wolfgang Bernhard will den Konzern verlassen. Der 56-Jährige werde auf seine geplante Vertragsverlängerung verzichten, berichtete „Spiegel Online“ gestern Abend. Bernhards Vertrag endet offiziell im Februar 2018. Die Verlängerung stand in den nächsten Wochen an.