Stuttgart (red) - Bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen in der Nord-Süd-Straße in Stuttgart-Möhringen wurden sechs Menschen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro. Vier Fahrzeuge waren von dem Aufprall betroffen. Ein alarmierter Rettungswagen, aus Richtung Bundesstraße 14 kommend, hatte auf der Nord-Süd-Straße eine Fahrzeugkolonne überholt und dafür kurzzeitig die Gegenfahrbahn befahren. Die vier aus entgegengesetzter Richtung kommenden Fahrzeuge mussten dafür leicht abbremsen. Der 19-jährige Fahrer eines blauen Ford Focus war an hinterster Stelle. Da er das Abbremsen zu spät bemerkte, stieß er auf