Stuttgart (dpa) - Im Stuttgarter Prozess um ein abgebissenes Ohr ist der Angeklagte zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Landgericht sah es am Montag als erwiesen an, dass sich der 35 Jahre alte Angeklagte der mehrfachen Körperverletzung und der versuchten Anstiftung zum Mord schuldig gemacht hat. Unter Drogen und Alkohol hatte er am 14. Februar zunächst bei einer Schlägerei einem Kontrahenten die Nase gebrochen. Als zwei Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes schlichten wollten, biss er einem im Gerangel einen Teil des rechten Ohrs ab. Auch habe er seinen Großcousin aufgerufen, beide „abzustechen“. Für Körperverletzungen entschuldigte sich der vorbestrafte Gewalttäter, zum Mord will er nicht aufgerufen haben.

