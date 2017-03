Stuttgart (pol/red) - Bei einem Stadtbahnunfall in der Stuttgarter Neckarstraße sind nach Polizeiangaben vier Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein Mercedes-Fahrer war am Samstagabend gegen 19.05 Uhr auf der Neckarstraße in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte an der Kreuzung zur Villastraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung nach links abbiegen.

Anzeige

Bildergalerie: Schwerer Unfall mit Stadtbahn in Stuttgart

Eine in die gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U1 konnte nicht mehr bremsen, kollidierte mit dem Auto und schob es noch einige Meter vor sich her. Der 52-jährige Fahrer des Wagens wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt und musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden. Er wurde in eine Klinik eingeliefert. Die 43-jährige Stadtbahnfahrerin erlitt leichte Verletzungen. Es kam bis 20.30 Uhr zu erheblichen Behinderungen und Ausfällen im Stadtbahnverkehr, außerdem musste die Neckarstraße während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 100.000 Euro.