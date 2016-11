Stuttgart (dpa/lsw) - Die Polizei hat den Schutz türkischer Einrichtungen im Südwesten als Folge der jüngsten Entwicklungen in der Türkei erhöht. Das Innenministerium hält gewaltsame Aktionen für denkbar. Konkrete Erkenntnisse liegen dazu aber nicht vor, wie es hieß. Am Samstag hatten rund 2000 Menschen - überwiegend Kurden - in der Stuttgarter Innenstadt gegen die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert. Die Proteste richten sich insbesondere gegen die Festnahmen führender kurdischer Politiker in der Türkei.

Das Innenministerium in Stuttgart berichtete am Sonntag, Sicherheitsmaßnahmen am türkischen Generalkonsulat seien verschärft worden und die Dienststellen im Land für einen verstärkten Objektschutz sensibilisiert. Es werde nicht akzeptiert, dass „innertürkische Konflikte auf unseren Straßen ausgetragen werden“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

