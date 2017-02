Stuttgart (dpa/lsw) - Ein 47-jähriger Mann ist vor einem Stuttgarter Restaurant niedergeschossen worden. Der Täter habe sein Opfer am späten Samstagabend in der Reinsburgstraße aus ungeklärter Ursache angegriffen und sei dann geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestehe jedoch nicht. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und fahndet nach dem Täter.

Bildergalerie: Schüsse in Stuttgart