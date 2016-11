Stuttgart (dpa/lsw) - Der ehemalige baden-württembergische Wirtschaftsminister Nils Schmid hält die geplante Klage der Bahn gegen die Projektpartner von Stuttgart 21 für wenig aussichtreich. „Da sind wir auf der sicheren Seite: Der Kostendeckel gilt“, sagte der Ex-SPD-Landeschef und Landtagsabgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Die Deutsche Bahn sei als Bauherrin verantwortlich, das Projekt im vereinbarten Kosten- und Zeitrahmen umzusetzen. Die Klage sei auch kontraproduktiv für die Zusammenarbeit der Projektpartner - neben der Bahn das Land, die Stadt und die Region Stuttgart sowie der Flughafen -, meinte Schmid.

Die Bahn will im Dezember Klage gegen die Projektpartner einreichen, um deren Beteiligung an bis zu zwei Milliarden Euro Mehrkosten zu erwirken. Die Projektpartner wollen aber nicht mehr als die zugesagten Beiträge zu dem von der Bahn auf bis zu 6,5 Milliarden Euro kalkulierten Vorhaben leisten.

