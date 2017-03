Von Oliver Stortz





Stuttgart - Fünf Jahre nach der Insolvenz der Drogeriekette Schlecker muss sich Firmengründer Anton Schlecker seit gestern vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vorsätzlichen Bankrott vor. Mit Unterstützung seiner ­mitangeklagten Frau und Kinder soll der Unternehmer laut Anklage 20 Millionen Euro beiseite geschafft haben.

25 000 Menschen in Deutschland und Tausende weitere im Ausland hatten 2012 durch den Zusammenbruch des Konzerns ihren Arbeitsplatz verloren. Viele Gläubiger warten bis heute auf ihr Geld. In dem Prozess wird nun erstmals umfassend aufgearbeitet, wie es zu der Firmenpleite kam. Als Knackpunkt gilt die Frage, wann Schlecker absehen konnte, dass seinem Imperium, das er als persönlich haftender Einzelkaufmann führte, die Zahlungsunfähigkeit drohte. Die Staatsanwaltschaft datiert dies auf das Jahresende 2009 - Geldflüsse an Familienmitglieder nach diesem Zeitpunkt wären dann strafrechtlich relevant. Die 270-seitige Anklageschrift listet Dutzende Einzelposten auf, unter anderem eine teure Karibik­reise, die Schlecker 2011 seinen Kindern bezahlt haben soll, hohe Zuschüsse zur Wohnungsausstattung seines Sohns und Geldgeschenke an seine vier Enkel in Höhe von insgesamt 800 000 Euro. ­Außerdem soll Schleckers Frau Christa und den beiden Kinder Lars und Meike Geld über Tochterunternehmen der Drogeriekette zugeflossen sein. Der heute 72-jährige ­Firmengründer soll außerdem den Zustand des Unternehmens im Konzernabschluss falsch dargestellt und vor dem Insolvenzgericht unrichtige Angaben gemacht haben. Mitangeklagt sind auch zwei Wirtschaftsprüfer, die die Bilanzen abgenickt hatten.

Anzeige

Schlecker, der seit Jahren erstmals in der Öffentlichkeit auftrat, schwieg zum Prozessauftakt. Sein Anwalt Norbert Scharf kündigte allerdings eine Aussage für einen der nächsten Verhandlungstage an. Scharf wies die Vorwürfe gegen seinen Mandaten entschieden zurück: Jeder dürfe Schenkungen vornehmen und Kosten übernehmen. Er monierte außerdem, dass im Vorfeld des Verfahrens Einzelheiten an die Öffentlichkeit gelangt waren. „Der Sachverhalt, um den es hier geht, ist komplex und verschließt sich einer einfachen und schnellen Beurteilung“, sagte Scharf. Er warnte vor einer Vorverurteilung seines Mandanten. Auch die Vertei­diger seiner Frau und seiner Tochter wiesen den gegen sie erhobenen Vorwurf der Beihilfe zurück.

Das Gericht hat 26 Verhandlungs­tage angesetzt - die könnten aber nach Einschätzung des ­Vorsitzenden Richters Roderich Martis nicht ausreichen. Im Falle einer Verurteilung drohen Anton Schlecker bis zu zehn Jahre Gefängnis.Seite 3