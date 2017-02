Stuttgart (ots) - Offenbar wegen verbaler Streitigkeiten kam es Samstagfrüh (11.02.2017) gegen 03:15 Uhr im S-Bahnbereich des Hauptbahnhofs Stuttgart zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Reisenden und zwei 18- und 19-Jährigen. In deren Verlauf sollen die beiden jüngeren Männer dem Opfer unter anderem mehrfach mit den Händen gegen den Kopf geschlagen haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand fiel der Reisende daraufhin in den Gleisbereich, welchen er aber selbstständig wieder verlassen konnte. Anschließend soll einer der beiden Männer den 26-Jährigen noch kurzzeitig gewürgt haben. Bundespolizisten gelang es, die mit knapp 1,9 und 0,8 Promille alkoholisierten Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festzunehmen. Der 26-Jährige erlitt durch die Tat leichte Verletzungen an den Händen, im Gesicht und am Fuß. Eine Videokamera zeichnete den Vorfall auf. Da die zwei mutmaßlichen Tatverdächtigen die eingesetzten Beamten zudem noch beschimpften, müssen sie nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

