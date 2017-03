Von Karla Schairer

Stuttgart – 40 Jahre Porsche-Tennis-Grand-Prix, mit Angelique Kerber endlich wieder eine Deutsche an der Spitze der Weltrangliste und acht Top-Ten-Spielerinnen – all diese Highlights stehen bei dem diesjährigen Tennisturnier in Stuttgart vom 22. bis 30 April im Schatten einer Einzigen: Maria Scharapowa. Die Dopingsünderin und ehemalige Weltranglistenerste kehrt mitten im Turnier auf die Tour zurück. Dank einer Wildcard, die von den Turnierorganisatoren verteidigt – und von anderen Tennisspielerinnen kritisch gesehen wird. „Die ganze Situation ist ein bisschen merkwürdig“, hatte Angelique Kerber gesagt, „weil Maria ja erst am