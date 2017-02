Stuttgart (dpa/lsw) - Wegen Unpünktlichkeit und unzufriedener Kunden muss die S-Bahn Stuttgart erneut zwei Millionen Euro Strafe zahlen. Weder bei der Pünktlichkeit noch bei der Zufriedenheit der Kunden konnten 2016 die Zielwerte erreicht werden, wie S-Bahn-Chef Dirk Rothenstein am Freitag mitteilte. Er legte die Ergebnisse einer Qualitätsprüfung vor. Auch in den zurückliegenden Jahren habe man stets rund zwei Millionen Euro an den Verband Region Stuttgart zahlen müssen. Vor allem bedingt durch Bauarbeiten auch für das Projekt Stuttgart 21 waren 2016 etliche Züge ausgefallen. Auch bei der Pünktlichkeit konnten die Werte nicht entscheidend verbessert werden.

