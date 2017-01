Stuttgart (lsw/eh) - Der überraschende Rückzug von Bahnchef Rüdiger Grube hat in der Landeshauptstadt unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Grube habe sich stets für Stuttgart 21 eingesetzt und sei dabei ein verlässlicher Partner gewesen, sagte der CDU-Fraktionschef im Landtag, Wolfgang Reinhart. Für das Land und die Stadt sei das Bahnprojekt von übergeordneter Bedeutung. „Wir gehen davon aus, dass auch der neue Bahn-Chef Stuttgart 21 vorantreibt und zu einem guten Ende bringt.“ Auch SPD-Fraktionschef Andreas Stoch zeigte sich überrascht. Mit dem Abgang sei nicht zu rechnen gewesen. Er bezeichnete Grube als dialogbereiten, verlässlichen Partner. „Im Übrigen erwarte ich, dass ein neuer Bahnchef bei den laufenden Vorhaben in unserem Land Kurs hält.“ Derweil hieß es bei den Projektgegnern: „Rüdiger Grube stand für Stuttgart 21, mit seinem Rücktritt ist auch S 21 am Ende“, so der Sprecher der Parkschützer, Matthias von Herrmann. „Ein neuer Bahn-Chef ist nun frei in der Bewertung des milliardenteuren, verlustreichen und gefährlichen Prestigeprojekts, das im Aufsichtsrat der Bahn nur noch wenig Freunde hat.“ Grube hatte sein Amt wegen Differenzen über eine Vertragsverlängerung aufgegeben, hießt es offiziell. Verkehrswissenschaftler Winfried Wolf vom Bündnis „Bahn für Alle“ vermutet indes andere Gründe für dessen Abgang: „Stuttgart 21 steht auf der Kippe. Der Bericht der Beratungsgesellschaft KPMG an den DB-Aufsichtsrat wird offenbaren, dass Stuttgart 21 nicht beherrschbar ist aufgrund des Anhydrid.“

