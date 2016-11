Stuttgart (red) – Er ist ohne Zweifel einer der größten Entertainer unserer Zeit. Seine unverwechselbare Stimme, sein Stil und natürlich nicht zuletzt seine Frisur sind legendär. Heute Abend ist es soweit: Der britische Superstar Rod Stewart kommt in die Stuttgarter Schleyerhalle. Das Konzert sollte ursprünglich schon im Sommer über die Bühne gehen, musste aber aus terminlichen Gründen verschoben werden. Auch seinem jetzigen Auftritt in Stuttgart fiebert der Künstler, der erst vor wenigen Monaten von Prinz William zum Ritter geschlagen wurde und sich seitdem „Sir Roderick Stewart“ nennen darf, entgegen: „Ich freue mich auf eine tolle, energiegeladene Show mit meinen wunderbaren Fans. Für euch werde ich meine größten Hits performen – und natürlich wird es wieder einige Überraschungen geben. Es wird fantastisch!“ Im Gepäck hat Sir Rod seine Klassiker wie ,,Do Ya Think I’m Sexy“, ,,Baby Jane‘‘ oder ,,Sailing“, aber auch seine neuen Stücke wie beispielweise seinen aktuellsten Song ,,Another Country“.

Das Konzert beginnt heute Abend um 19.30 Uhr in der Stuttgarter Schleyerhalle. Es gibt noch Tickets an der Abendkasse.