Stuttgart (eh) - In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Studierenden an der Universität Hohenheim von rund 6300 auf jetzt 9600 erhöht. Dieser Anstieg machte sich auch in der Mensa bemerkbar - ein freier Sitz war nur schwer zu ergattern. Doch ein Ende des Platzmangels ist in Sicht: Für den Erweiterungsbau auf dem Campus wurde nun Richtfest gefeiert.

„In der Mensa Hohenheim geben wir während des Semesters täglich 2300 Essen aus. Die seit vielen Jahren bestehende Raumknappheit stellte das Team immer wieder vor Herausforderungen. Daher freuen wir uns, dass mit dem Erweiterungsbau zusätzliche Kapazitäten geschaffen