Stuttgart (red) - Fossilien aus Holzmaden gehören zu den wertvollsten der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart. Bereits im 18. Jahrhundert wurden sie als etwas ganz Besonderes erkannt und seither gezielt gesammelt. Aber was vor 182 Millionen Jahren die Entstehung und sensationelle Erhaltung dieser Fossilien förderte, gefährdet sie heute: Die spezielle chemische Zusammensetzung der Sedimente, in denen sie eingebettet sind. Durch den Kontakt der Objekte mit Wasser (es genügt bereits eine hohe Luftfeuchtigkeit) und Sauerstoff bilden sich Eisensulfat und aggressive Schwefelsäure, die sich in das Fossil