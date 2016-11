Stuttgart (dpa/lsw) - Die grün-schwarze Koalition ringt weiter um eine gemeinsame Linie beim Umgang mit religiös besetzten Kleidungsstücken im Gerichtssaal. Der Koalitionsausschuss fand am Dienstag in Stuttgart keine Einigung, sondern vertagte das Thema auf die nächste Sitzung in zwei Wochen, wie Koalitionskreise berichteten. Diskutiert wird ein Gesetzentwurf von Justizminister Guido Wolf (CDU). Aus Wolfs Sicht spricht etwa das Tragen von Kopftüchern im Gerichtssaal gegen das Neutralitätsgebot der Justiz. Einige Grüne bezweifeln aber, dass es hier überhaupt einen Regelungsbedarf gibt. Es geht bei der Diskussion um alle deutlich sichtbaren religiösen Symbole, zum Beispiel auch die jüdische Kippa.

Anzeige