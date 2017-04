Stuttgart (dpa/lsw) - Die baden-württembergische Landesregierung trifft sich mit Vertretern der Autoindustrie, um über den Wandel in der Branche zu sprechen. Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) kommt am Montag (3. April) mit Vertretern von Autoherstellern, Zulieferern und von mehreren Organisationen zusammen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) trifft sich am 24. April mit Autobauern.

Zu dem «Autogipfel» mit Kretschmann sind die Fahrzeughersteller wie Daimler, Porsche und Audi sowie Bosch und auch Gewerkschaften ins Staatsministerium eingeladen, wie ein Regierungssprecher in Stuttgart sagte. Die