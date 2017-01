Stuttgart (dpa) - Nach den bundesweiten Razzien in der rechtsextremen Szene hat das baden-württembergische Innenministerium einen Zusammenhang mit der sogenannten Reichsbürger-Bewegung bestätigt. Das Landeskriminalamt leite den Einsatz, der in mehreren Bundesländern im rechtsextremistischen Milieu, „auch im Zusammenhang mit der Reichsbürgerbewegung durchgeführt“ werde, teilte Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mit.

„Reichsbürger“ erkennen die Bundesrepublik nicht an. Sie behaupten, das Deutsche Reich bestehe bis heute fort. Die Bewegung wird bundesweit vom Verfassungsschutz beobachtet. Viele Akteure sind nach Einschätzung der Behörden in der rechtsextremen Szene aktiv.

Strobl betonte die Wichtigkeit des Kampfes gegen Verfassungsfeinde. „Der Rechtsstaat zeigt mit Einsätzen und Maßnahmen wie den heutigen, dass er auf Rechtsextremismus, auf rechte Gewalt, auf rechten Hass ein scharfes Auge hat und dass er wehrhaft ist.“ Dies sei in Baden-Württemberg jüngst auch beim schnellen Ermittlungserfolg bei der Brandstiftung an einer Flüchtlingsunterkunft in Neuenstein zu sehen gewesen. „Wir sind auf keinem Auge blind. Unser konsequenter Blick geht in alle Richtungen!“

