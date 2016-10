Ein 20-Jähriger hat in Stuttgart wegen überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall mit vier Schwerverletzten verursacht. Er war in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto frontal gegen die Säule eines Tunneleingangs bei der Planie in Stuttgart-West gefahren, wie die Polizei mitteilte. Zwei Männer auf dem Rücksitz waren nicht angeschnallt. Beide wurden beim Aufprall nach vorne geschleudert - einer blieb in der Windschutzscheibe stecken, der Zweite blieb auf dem Beifahrer liegen. Die insgesamt vier jungen Männer zwischen 20 und 21 Jahren wurden im Auto eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden schwer verletzt. Es entstand ein Schaden von 20 000 Euro.

