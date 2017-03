Von Elke Hauptmann





Stuttgart - Zehn Jahre nach dem erfolglosen Feinstaub-Kehrversuch unternimmt die Stadt Stuttgart einen neuen Anlauf: Drei spezielle Kehrmaschinen sollen bis Ende März die Straßen am hochbelasteten Neckartor reinigen.

„Wir lassen nichts unversucht, die Luft in Stuttgart zu verbessern und die Belastungen mit Schadstoffen zu senken“, sagte Oberbürgermeister Fritz Kuhn, als er gestern auf dem Stuttgarter Marktplatz die Fahrzeuge präsentierte. Die Kehrmaschine ist im Kampf gegen die Luftverschmutzung nicht neu: Mit einer speziellen Maschine zog die Stadt begleitet von der Uni Stuttgart bereits 2006 gegen den Feinstaub ins Feld. Allerdings „nicht so besonders erfolgreich“, wie Kuhn einräumte. Mittlerweile sei die Technik aber besser.

An dem vierwöchigen Pilotprojekt beteiligen sich neben der städtischen Abfallwirtschaft die Reinigungsfirmen Faun, Kärcher und Reuther, der Prüfkonzern Dekra koordiniert den Versuch und will im Frühsommer Ergebnisse vorlegen. Erhofft werden sich Erkenntnisse darüber, ob durch eine gezielte Straßenreinigung tatsächlich Feinstaub gefiltert werden kann. Für den Test werden den Partikeln am Neckartor jene von zwei Vergleichsstationen am Marienplatz und im Schlossgarten gegenübergestellt, erklärte Clemens Klinke vom Dekra-Vorstand. Gemessen werde die Feinstaubkonzentration zum einen kontinuierlich, zum anderen als Tageswert. Analysiert würden auch die Staubinhaltsstoffe wie Gummi, Bremsenabrieb und Schwermetalle. „So gewinnen wir Erkenntnisse darüber, welcher Anteil der Partikel aus welchen Quellen stammt.“

Die drei unterschiedlich großen Fahrzeuge werden von Sonntag bis Freitag immer nachts in der Zeit von 22 bis 5 Uhr auf Teilabschnitten der Cannstatter Straße, der Heilmannstraße und der Straße Am Neckartor im Einsatz sein und jeweils eine Fahrspur intensiv reinigen - mit einer Kombination aus Wasserdruck und Absaugung. Da Feinstaub in die Luft steige, komme man ihm durch bloßes Kehren nicht bei, erklärte Kuhn. Mit den Maschinen sollen Substanzen wie Körnchen oder Reifenabrieb eingefangen werden, bevor sie zu Feinstaub zermahlen werden und aufgewirbelt werden können. Durch die regelmäßige Reinigung soll ein hoher Anteil an gröberen Partikeln beseitigt werden, fügte Klinke hinzu. Das über eine Düse versprühte Wasser soll den Staub binden, um danach abgesaugt zu werden.

Die Straßenreinigung soll laut Kuhn helfen, die Feinstaub-Spitzenwerte am Neckartor zu senken und Tage mit knappen Überschreitungen der Grenzwerte zu verhindern. An 68 Tagen wurde im vergangenen Jahr der Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten, an 15 Tagen lag die Schadstoffbelastung laut Kuhn nur knapp über dem Limit. In diesem Jahr ist der Grenzwert bereits an mehr als 30 Tagen teils sehr deutlich gerissen worden.

Die Firmen, betonte der OB, würden sich auf freiwilliger Basis an diesem Pilotprojekt beteiligen. Sie stellten die Fahrzeuge, der städtische Eigenbetrieb AWS wiederum Personal und Logistik. Zu den Kosten könne man noch keine Angaben machen. Der Reinigungsversuch sei ein Baustein im Bemühen um bessere Luft in Stuttgart. In unmittelbarer Nähe zum Neckartor werde derzeit auch eine Mooswand errichtet, die auf 100 Metern Schadstoffe aus der Luft filtern soll.