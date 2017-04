Stuttgart (dpa/lsw) - Nach einer Prügelattacke von Stuttgarter Polizisten gegen einen 36-Jährigen hat die Deutsche Polizeigewerkschaft vor einer Vorverurteilung der Beamten gewarnt. Man könne in dem Video den Vorgang nicht genau erkennen und müsse weitere Untersuchungen anstellen, sagte DPolG-Landesvorsitzender Ralf Kusterer am Donnerstag. „Einige Szenen erwecken aber den Eindruck, dass hier über die Stränge geschlagen wurde.“ Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen vier Polizisten. Ein Video, das in sozialen Netzwerken kursierte, zeigt, wie Beamte auf den Mann einschlagen, nachdem er Aufforderungen nicht nachgekommen