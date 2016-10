Stuttgart (dpa/lsw) - Es geht um heiße Asche und 2000 Euro: Die Versicherung des Veranstalters von Konzerten der Schlagersängerin Andrea Berg (50, «Du hast mich tausendmal belogen») wehrt sich vor dem Landgericht Stuttgart dagegen, einem Fan 2000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Das war dem Berg-Anhänger aus Düsseldorf vom Amtsgericht Backnang zugesprochen worden. Das Amtsgericht sah es als erwiesen an, dass der Fan im Juli 2014 bei einem Konzert Bergs in deren Heimat Aspach bei Stuttgart von einem heißen Aschestück der Pyroshow am Kopf getroffen wurde. Die verurteilte Andrea Berg Tournee und Promotion GmbH will das Schmerzensgeld nicht zahlen und legte