Stuttgart (dpa/lsw) - In mehreren Städten Baden-Württembergs haben am Sonntag Hunderte Menschen für die Europäische Union und gegen Abschottung demonstriert. Allein in Stuttgart bezifferte die Polizei die Zahl der Teilnehmer auf 500 bis 600. In Karlsruhe waren es rund 200 Anhänger, die sich in der Innenstadt versammelten. Nach grober Schätzung der Polizei zog die Veranstaltung „Pulse of Europe“ in Tübingen 200 Menschen an. Insgesamt waren es nach Veranstalterangaben neun Kommunen im Südwesten, in denen sich Menschen öffentlich zur EU bekannten.

„Pulse of Europe“ heißt die bundesweite Bewegung, die vor einigen Monaten von dem Anwaltspaar Sabine und