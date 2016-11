Stuttgart (dpa/lsw) - Das letzte Wort in Sachen Presse-Ausschluss beim bevorstehenden AfD-Landesparteitag ist noch nicht gefallen: Nach gesicherten Informationen aus der Partei vom Donnerstag werden Mitglieder die Öffnung der Veranstaltung am Wochenende in Kehl für die Medien beantragen. Eine Mehrheit dafür sei nicht auszuschließen. Die Presse hätte dann die Möglichkeit, die Veranstaltung in der Stadthalle direkt zu verfolgen und darüber zu berichten.

Der Landesvorstand hatte beschlossen die Presse zu verbannen, um zu verhindern, dass voreingenommen über die Veranstaltung berichtet werde. Der AfD-Fraktionschef Jörg Meuthen, der gemeinsam mit Frauke Petry auch die Bundespartei führt, hatte das Vorgehen kritisiert.

Am kommenden Samstag und Sonntag will die Partei ihre Kandidaten für die Landesliste für den Bundestag aufstellen. Sie rechnet damit, dass sie 15 bis 17 Sitze für Baden-Württemberg in Berlin erringen kann. Bislang war nur eine Pressekonferenz am Sonntagnachmittag vorgesehen.