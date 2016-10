Stuttgart (jps) - Auf der Landesmesse Stuttgart wird im nächsten Jahr erstmals die Messe „Motorrad live“ zu Gast sein. Vom 10. bis 12 Februar präsentieren sich Hersteller, Händler und Importeure.

„Ich freue mich sehr, mit der ‚Motorrad live Stuttgart‘ den Zweiradfahrern in der Region eine hochwertige Motorradmesse anbieten zu können, auf der künftig Hersteller im Jahresturnus ihre Neuheiten zeigen werden“, sagt Ulrich Kromer, Geschäftsführer der Messe Stuttgart, der selbst ein bekennender Harley-Fahrer ist. „Mit der auto motor und sport i-Mobility, dem Bikertag, der Retro Classics und den im November erstmals stattfindenden Autotagen Stuttgart haben wir bereits attraktive Veranstaltungen für Zwei- und Vierrad-Freunde auf dem Messegelände. Die ‚Motorrad live Stuttgart‘ ist eine hervorragende Ergänzung dieses Angebots.“

Anzeige

Zum Start wird die Messe die Hallen 7 und 9 belegen. Das Ausstellungsprogramm wird Motorräder, Zubehör und Bekleidung umfassen. An den Messeständen und in Sonderschauen sollen aktuelle Trends zu sehen sein, darunter das Customizing, also der individuelle Umbau eines Motorrades, sowie Neuheiten im Retrolook, die immer mehr Hersteller ab Werk anbieten. Neben der Ausstellung ist ein vielseitiges Show- und Actionprogramm geplant, bei dem besonders das Außengelände der Messehallen in Szene gesetzt werden soll.

Organisiert wird die „Motorrad live“ von der TWIN-Veranstaltungsgesellschaft, die in Dortmund und Leipzig bereits Zweirad-Frühjahrsmessen organisierte. Geschäftsführer Hans-Jürgen Weigt rechnet in Stuttgart mit mehr als 300 Ausstellern und rund 50 000 Besuchern. „Die modernen Hallen und die optimale Verkehrsanbindung im süddeutschen Ballungsraum lassen eine hohe Resonanz“, sagt Weigt. In und um Baden-Württemberg herum seien über 1,8 Millionen motorisierte Zweiräder zugelassen. Dazu komme die gute Kaufkraft der Motorradfahrer in der Region.

Den Besuchern der „Motorrad live“ wollen die Veranstalter mit moderaten Eintrittspreisen ein optimales Preis-Leistungsverhältnis bieten. „Der Erlebnischarakter der ‚Motorrad live Stuttgart‘ soll noch ausgebaut werden. Das wird eine ganz hochkarätige Motorradmesse“, sagt Stefan Lohnert, Bereichsleiter Gastveranstaltungen der Messe Stuttgart.