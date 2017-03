Stuttgart (eh) - Der Polizeiposten in der Stuttgarter Klett-Passage bleibt nachts geschlossen. Das teilte Polizeivizepräsident Norbert Walz jetzt mit. Ein fast sechsmonatiger Testlauf habe gezeigt, dass es ausreiche, die Dienststelle nur tagsüber zu öffnen. In der Nacht sind nun Polizeistreifen im Einsatz.

Obwohl die Klett-Passage mit bis zu 300 000 Passanten pro Werktag einer der am stärksten frequentierten Orte in der Stuttgarter City ist, war in den Nachtstunden kaum etwas los in der kleinen Dienststelle am Abgang zur S-Bahn. Deshalb hatte das Polizeipräsidium am 1. Oktober vergangenen Jahres