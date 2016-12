Stuttgart (dpa/lsw) - Die Menschen in Baden-Württemberg begehen unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen den Jahreswechsel: In den Großstädten des Landes sind nach Angaben des Innenministeriums deutlich mehr Beamte im Einsatz als im Vorjahr. In der Landeshauptstadt sind in der Silvesternacht 500 Polizisten zusätzlich unterwegs, wie ein Sprecher des Stuttgarter Präsidiums mitteilte. Auch in Karlsruhe, Freiburg und Mannheim werden die Einsatzkräfte verstärkt.

Auf dem Schlossplatz in der Stuttgarter Innenstadt seien zwei mobile Wachen in großen Zelten geplant. Ferner setzt die Polizei auf Videoüberwachung, um das Geschehen im Blick zu haben. Am