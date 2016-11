Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer gemeinsamen Großkontrolle an der Autobahn 8 haben Polizei und Zoll am Mittwoch mehrere Verstöße aufgedeckt. Sie nahmen unter anderem drei Menschen wegen illegalen Aufenthalts fest und zogen drei Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr, wie die Fahnder mitteilten. In zwei Autos wurden Drogen gefunden. Zudem stellten Zollfahnder acht Mindestlohnverstöße bei Fahrern fest sowie Fälle von Scheinselbstständigkeit. Insgesamt waren mehr als 100 Einsatzkräfte der Landespolizei Baden-Württemberg, der Bundespolizei, des Hauptzollamts Stuttgart und der Steuerfahndung im Einsatz. Die Kontrolle war am Vormittag gestartet und sollte bis zum Nachmittag dauern.

