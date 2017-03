Stuttgart - In der Landeshauptstadt stehen sogenannte „Hochrisikospiele“ an. Der VfB Stuttgart empfängt am kommenden Sonntag, 2. April, in der Zweiten Liga Dynamo Dresden. Einige SG-Fans haben in der Vergangenheit immer wieder für negative Schlagzeilen gesorgt, dementsprechend bereitet sich die Polizei auf Randale vor. Selbst Wasserwerfer werden erstmals rund um die Mercedes-Benz-Arena in Position gebracht. Eine Woche später kommt dann der Karlsruher SC.

Mehr als 20 000 Dynamo-Fans reisten Ende vergangenen Jahres in die Allianz Arena nach München. Das