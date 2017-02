Stuttgart (seb) - Am vergangenen Freitag kam es vor der Disko­thek Penthouse an der Heilbronner Straße zu einem so großen Besucherandrang (wir berichteten), dass rund 100 Polizisten anrücken und den Einlass organisieren mussten. Am Dienstag trafen sich die Betreiber mit Vertretern der Stadt und der Polizei. In dem Gespräch ging es in erster Linie darum, wie man solch ein Szenario künftig verhindern kann.

„Breaking Bad - Die Megaparty zur Zeugnisausgabe“, so lautet das Motto einer bundesweiten Veranstaltungsreihe, die offenbar auch in der Landeshauptstadt junge Nachtschwärmer anlockt. Die Diskothek in Feuerbach öffnete erst gegen