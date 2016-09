Stuttgart (dpa/lsw) - Sondereinsatz Cannstatter Volksfest: Diebstahl, Schlägereien und Körperverletzungen gehören während des Fests zum Alltag von Polizeibeamten. Die Bundespolizei Stuttgart beginnt am Wochenende eine 24-stündige Twitter-Aktion. Die Öffentlichkeit soll nach Angaben der Polizei vom Dienstag durch Twittermeldungen rund um die Uhr einen Einblick in den Alltag der Beamten während des Volksfestes bekommen. Am kommenden Samstag wird ab 16.00 Uhr ein Team mit den Einsatzkräften unterwegs sein und von den Vorkommnissen beim Volksfest auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichten. Die Aktion läuft unter dem Hashtag #24hBPol.

