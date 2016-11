Stuttgart (red) - Tödliche Verletzungen erlitt ein Fußgänger am Samstagabend in der Plieninger Straße in Möhringen. Der 78-jährige Mann wollte gegen 18.45 Uhr auf Höhe einer Tankstelle die Straße überqueren, als er von dem Fahrzeug eines 38-Jährigen erfasst wurde, der in Richtung B 27 unterwegs war. Der betagte Mann wurde zu Boden geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Zur Klärung des Hergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Unfallaufnahme war die Plieninger Straße in beide Richtungen gesperrt, es kam zu keinen nennenswerten Behinderungen.

Zeugen können sich unter der