Eine gut zehn Meter hohe Weide ist am Freitagabend am Feuersee umgestürzt. Verletzt wurde niemand. Kurz zuvor hatten sich noch 20 Passanten auf der Uferpromenade aufgehalten. SDMG/Werner

Stuttgart (eh) - Sie feierten fröhlich am Feuersee im Stuttgarter Westen einen Junggesellinnenabschied und sind dabei fast von einem etwa zehn Meter hohen Laubbaum erschlagen worden: Eine morsche Weide knickte am Freitag gegen 22 Uhr urplötzlich um - mitten auf die neugestaltete Treppenanlage, die ein beliebter Treffpunkt ist. Nach Angaben der Polizei hatten sich dort kurz zuvor noch 20 Passanten aufgehalten. Darunter war auch eine zehnköpfige Gruppe junger Frauen, die mit einer künftigen Braut deren Abschied vom Junggesellinnendasein feierte. Die Passanten hatten Glück im Unglück, niemand wurde von den armdicken Ästen oder dem im Radius gut 80 Zentimer dicken Baumstamm getroffen. Die Feuerwehr hat die Überreste des Baumes zur Sicherheit zersägt. Die Polizei sperrte den Bereich auch am Wochenende vorsorglich ab. Wie es heißt, wurde eine Begutachtung weiterer Bäume durch Mitarbeiter des städtischen Gartenamtes in die Wege geleitet.

Die Uferpromenade an der Ro-tebühlstraße war erst in diesem Juli eingeweiht worden. Für 630 000 Euro hat die Stadt das Südufer des künstlich angelegten Sees neu gestalten lassen. Sitzstufen, in Teilbereichen mit Holzauflagen, laden neben neuen Bänken zum Verweilen ein.