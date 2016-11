(mk) - Es ist ein kleines Jubiläum: Zum 15. Mal in Folge lädt Stuttgart-Marketing am Samstag, 19. November, von 11 bis 19 Uhr zur beliebten Weindegustation „Stuttgarts beste Weine“ ein. 35 Weinerzeuger aus der Region Stuttgart schenken eine erlesene Auswahl ihrer Tröpfchen aus: Rot-, Weiß- oder Rosé-Weine sowie Sekte. Von 11 bis 19 Uhr können in der Cannstatter Phoenixhalle die exquisiten Erzeugnisse verkostet und verglichen werden.

Der Veranstaltung im Römerkastell fiebern viele Weinkenner und solche, die sich auf den Weg machen, Weinfreunde zu werden, seit Monaten entgegen. „Der Vorverkauf hat schon lange begonnen und läuft