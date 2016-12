Stuttgart (dpa/lsw) - Mit Video-Dating hat die Stuttgarter Wilhelma erfolgreich zwei Orang-Utans verkuppelt. «Worauf wir jetzt als nächstes warten, ist ein positiver Schwangerschaftstest», sagte Zoologin Marianne Holtkötter in Stuttgart. Konkret geht es dabei um Affendame Sinta, die im Frühsommer nach einem Kennenlernen über Filmschnipsel zu Männchen Gempa nach Belgien gebracht worden war. Am Anfang seien beide noch schüchtern gewesen. «Aber dann war es so, dass Gempa von Sinta einfach gar nicht mehr wegwollte.»

Eine zweite Affendame namens Conny war im Juni ebenfalls mithilfe von Video-Dating in den Hamburger Tierpark Hagenbeck zu Männchen Tuan gebracht worden. Holtkötter: «Tuan hat sie noch nicht gedeckt.» Allerdings habe Conny bei ihrer Abreise in Stuttgart auch noch keinen Zyklus gehabt. Die Wilhelma hofft, dass Sinta und Conny mit ihrer Partnerwahl zum Erhalt der seltenen Menschenaffenart beitragen.