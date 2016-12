Stuttgart (lsw) - Mehr als sechs Jahre nach dem Wasserwerfereinsatz gegen Stuttgart-21-Demonstranten haben zwei Opfer eine Entschädigung des Landes Baden-Württemberg akzeptiert. Anwalt Frank Ulrich Mann betonte, die Betroffenen hätten das Schmerzensgeld angenommen, auch um weitere langwierige Auseinandersetzungen zu vermeiden. Die grün-schwarze Regierung sieht das als wichtigen Schritt zur Aussöhnung.

Sein Foto ging um die Welt: Dietrich Wagner, gestützt auf zwei Männern, Blut rinnt aus seinen Augen. Der pensionierte Ingenieur hatte am 30. September 2010 gegen die geplanten Baumfällungen im Schlossgarten demonstriert. Er wurde mehrfach von harten Wasserstößen umgeblasen, wie er es beschreibt. Wurde am Kopf getroffen, mitten ins Gesicht. So hart, dass er bewusstlos liegen blieb. Heute ist er nahezu blind, auf Dauer zu 100 Prozent schwerbehindert. Gestern sagte der Mann mit der gelben Binde am Arm mit leiser Stimme vor der Staatskanzlei: „Es ist schön, wenn das Ganze mal befriedet und vorbei ist.“ Der 72-Jährige erhält 120 000 Euro vom Land. Er zeigte sich aber zugleich enttäuscht über die Höhe der Zahlung. Die Hälfte davon wolle er an seine Lebensgefährtin weiterreichen, die ihn seit der Verletzung pflege und für ihn sorge.

Anzeige

Der selbstständige Sänger und Schlagzeuger Daniel Kartmann hat infolge der Wasserstöße am „Schwarzen Donnerstag“ eine schwere Augenoperation wegen Netzhautablösung hinter sich. Er leidet noch heute unter den Folgen: Er ist sehr leicht geblendet, weil sich seine durch den Druck des Wassers extrem vergrößerte Pupille nicht mehr zusammenzieht. Er erhält 14 000 Euro. Es sei ihm nicht um das Geld gegangen, sondern um die Entschuldigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) vor einem Jahr, sagte der vierfache Familienvater. Zu verantworten hatte Kretschmann den Einsatz freilich nicht. Damals war Stefan Mappus (CDU) Regierungschef gewesen.

Das Staatsministerium begrüßte die Annahme der Entschädigungszahlungen. Die Entscheidung trage dazu bei, den Frieden in der Stadt wiederherzustellen und Gräben wieder zuzuschütten, sagte ein Sprecher von Kretschmann bei der Bekanntgabe der Entscheidung vor der Regierungszentrale.

Der Anwalt der Stuttgart-21-Gegner äußerte erneut Unverständnis darüber, dass die Landesregierung den beiden Opfern ein gewisses Mitverschulden an ihren Verletzungen in einem Schreiben angelastet hatte. Mann verwies darauf, dass nach den Feststellungen des Verwaltungsgerichts Stuttgart der umstrittene Polizeieinsatz rechtswidrig gewesen war.

Bei der Räumung des Schlossgartens waren laut Innenministerium mehr als 160 Menschen verletzt worden. Kartmann und Wagner gehören zu der Handvoll Menschen, die beim ersten Wasserwerfereinsatz seit 40 Jahren in der Landeshauptstadt gravierende Verletzungen erlitten haben. Insgesamt haben nach einem Gerichtsurteil fünf Menschen Anspruch auf Entschädigungszahlungen. Mit einem Opfer würden noch Gespräche geführt, sagte der Sprecher des Innenministeriums.