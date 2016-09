Stuttgart (dpa/lsw) - Der Herbst steht bevor - doch noch verabschiedet sich der Spätsommer noch nicht ganz aus dem Südwesten. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) soll die Sonne in den kommenden Tagen noch einmal scheinen und wärmere Temperaturen bringen: Zwischen 20 und 23 Grad seien im Schnitt bis zum Wochenende zu erwarten. Kalendarisch beginnt am Donnerstag der Herbst. „Richtig kalt wird es nirgends, lediglich nachts ein wenig frischer mit etwas Bodenfrost im Schwarzwald“, sagte Thomas Schuster vom DWD in Stuttgart. Morgens könnte es neblig werden. Schon bald sei mit dem Wohlfühlwetter aber erst einmal Schluss: Ab Montag könnte es vielerorts regnen, das Thermometer bis zu fünf Grad weniger zeigen.

