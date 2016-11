Stuttgart (dpa/lsw) - Weil er die Mutter seiner Verlobten ermordet hat, ist ein 31-Jähriger vor dem Stuttgarter Landgericht zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die erste Schwurgerichtskammer sprach den Mann am Dienstag schuldig, die 61-Jährige mit einem 18 Zentimeter langen Kochmesser ermordet und auch seine schwangere Verlobte im März dieses Jahres schwer verletzt zu haben. Wegen der Intensität und der Menge der Messerstiche ging das Gericht von einer Tötungsabsicht in beiden Fällen aus und stellte zudem eine besondere Schwere der Schuld fest. Der Mann hatte die Tat gestanden (Az. 1 Ks 116 Js 24521/16).

Der 31-Jährige nahm das Urteil mit gesenktem Blick, ruhig und gefasst zur Kenntnis. Das Gericht folgte mit dem Urteil dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung hatte eine Verurteilung wegen Totschlags und eine damit verbundene, kürzere Haftstrafe gefordert. Die Verteidgung ließ zunächst offen, ob sie Rechtsmittel dagegen einlegt.

Als Motiv sah das Gericht eine drohende Trennung der Verlobten von dem Mann an, da der bislang nicht vorbestrafte 31-Jährige zu Beginn des Jahres gewalttätig gegenüber der Frau geworden war. „Der Angeklagte machte die Mutter seines Opfers dafür verantwortlich, dass seine Verlobte sich ihm nicht vollständig unterwarf“, sagte die Vorsitzende Richterin und wies auf eine „psychisch labile und zum Teil impulsive Persönlichkeit“ des Angeklagten hin.

Nach Auffassung des Gerichts war der Angeklagte im März gewaltsam in die Wohnung seiner angehenden Schwiegermutter eingedrungen, um sie zu ermorden. Als seine schwangere Verlobte ihrer Mutter zu Hilfe kam, verletzte der 31-Jährige auch sie schwer. Der 31-Jährige selbst hatte noch den Notarzt alarmiert, der konnte aber nur noch seine Verlobte und ihr ungeborenes Kind retten. Deren Mutter verblutete noch vor Eintreffen der Rettungskräfte.

Anzeige