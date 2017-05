Stuttgart (red) - Sowohl die Männer als auch die Frauen des Turn-Bundesligisten MTV Stuttgart haben ihre Begegnungen gewonnen. Dabei wurden die Frauen ihrer Favoritenrolle gerecht, die Männer machten es etwas spannender. Topscorer des Tages wurden Emelie Petz und Alexey Rostov.

„Am Ende war es eine deutliche Angelegenheit, wir hätten es am Anfang nicht unbedingt so spannend machen müssen“, sagte Trainer Valeri Belenki nach der Siegerehrung und dem 42:21-Erfolg gegen die Siegerländer KV vor rund 600 Zuschauern in der Stuttgarter Scharrena.

Eine starke Leistung zeigte Carina Kröll sowohl am Balken als auch am Boden beim Wettkampftag in Waging am See. Die Siegerin des Weltcups im slowenischen Koper präsentierte sich in ausgezeichneter Form. Den Wettkampftag gewannen die Stuttgarterinnen mit 209,35 Punkten vor der TG Karlsruhe-Söllingen (205,35). Die Frauen-Bundesliga geht jetzt erst einmal in die Sommerpause.