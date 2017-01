Stuttgart (sb) - Stolz ist er schon - auf sein Haus und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das darf Direktor Jürgen Köhler auch sein, denn nach wie vor ist das Mövenpick Airport & Messe-Hotel beim online-Portal TripAdvisor die Nummer 1 in der Landeshauptstadt. Der im Gastro-Bereich erzielte Jahresumsatz von 6,7 Millionen Euro bedeutet eine neue Rekordsumme.

So war es eine erfreuliche Bilanz für 2016, die Köhler beim traditionellen Neujahrsempfang am Mittwochabend vorweisen konnte. Mit einer Belegung von 61,7 Prozent erreichte man die gleiche Quote wie im Jahr 2015. Allerdings konnte die Zimmerdurchschnittsrate noch einmal um drei Prozent gesteigert werden. Die Stuttgarter Hotels rangieren bundesweit mit einer Durchschnittsrate von 106 Euro auf Rang 8. Zum Vergleich: München kommt auf 137 Euro, Zürich auf 174 und London auf 172 Euro. „Da gibt es noch Luft nach oben,“ stellte Köhler fest. Der Gesamtumsatz des Hauses überstieg erstmals die 18-Millionen-Euro-Marke, wobei mehr als ein Drittel durch die Gastronomie erwirtschaftet wurde. Der November war in diesem Bereich der Spitzenmonat mit 750 000 Euro. Man habe erfreulich viele Gäste, aber leider oft zu wenig Mitarbeiter. Ein Job im Hotel- und Gaststättenbereich sei heute leider für viele nicht mehr attraktiv genug. Umso mehr drängt Köhler auch auf die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes und findet inzwischen in Ministerpräsident Winfried Kretschmann einen prominenten Unterstützer. Froh ist der Mövenpick-Direktor darüber, dass die Kulturförderabgabe in Stuttgart „bisher nur andiskutiert wurde. Wir hoffen, dass dies so bleibt“. Mövenpick ist seit Dezember 1986 am Flughafen präsent, am 4. Oktober diesen Jahres feiert das Airport & Messe-Hotel seinen 10. Geburtstag und bald gibt es gleich vis-a-vis Zuwachs durch ein zweites Haus. „Auf der Baustelle geht es zügig voran“, berichtete Köhler, der sich auch darüber freuen durfte, dass die Sterne-Nachklassifizierung seinem Haus den 4-Sterne superior-Standard bescherte.