Stuttgart - Sauger, Kleber und jetzt Moos. Einen Mangel an Ideen kann man Stuttgart beim Kampf gegen die miese Großstadtluft gewiss nicht vorwerfen - kreativ ist die Schwabenmetropole. Im Landtag gibt es trotzdem Kopfschütteln.

Im Kampf gegen Luftschadstoffe setzt Stuttgart jetzt auch auf ganz viel Moos: Unweit von Deutschlands schmutzigster Kreuzung am Neckartor wird seit gestern eine 100 Meter lange und gut drei Meter hohe Metallwand mit Moosmatten behängt. Wissenschaftler sehen es als erwiesen an, dass Moos in der Lage ist, extrem mit Feinstaub belastete Luft zu reinigen. Ob die feingliedrige