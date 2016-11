Stuttgart - Gleich dreimal musste die Polizei in den vergangenen Tagen in der Landeshauptstadt ausrücken, weil Anwohner mit Waffen auf Passanten zielten. Die Folge der unüberlegten Handlungen: Großeinsätze, die die Verantwortlichen teuer zu stehen kommen können.

Besonders dreist war ein 91-Jähriger am vergangenen Freitag im Stuttgarter Westen. Offenbar aus Langweile zielte er aus seiner Wohnung in der Schwabstraße mit einer Waffe auf einen Bauarbeiter, der auf einem Gerüst am Nachbargebäude Arbeiten durchführte. Als die alarmierte Streife vorfuhr, gab sich der Rentner