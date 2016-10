Eher wenig Sonne und viele Wolken am Himmel: Der Südwesten muss sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vom Dienstag auf eine eher regnerische Woche einstellen. Zwar ist laut dem Wetterexperten nicht mit Dauerregen zu rechnen: «Mit Sonne sieht es bis Freitag aber schlecht aus.» Der Himmel über Baden-Württemberg bleibe voller Wolken mit leichten Schauern. Auch die Temperaturen sinken: Am Mittwoch könnte noch die 16 Gradmarke erreicht werden, am Freitag liegen die Höchstwerte dann bei maximal 11 Grad. Die gute Nachricht: Am Wochenende soll es laut DWD freundlicher werden und meist trocken bleiben.

Anzeige