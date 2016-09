Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einer wilden Schlägerei in der Stuttgarter Innenstadt ist ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren drei Männer aus zunächst nicht bekanntem Grund aneinander geraten. Daraufhin schlugen zwei von ihnen den dritten zu Boden und traten ihm gegen den Kopf. Dann flüchteten die Angreifer. Der 23-Jährige kam nach der Attacke in der Nacht zum Samstag mit Verletzungen im Gesicht in eine Klinik. Streifenbeamte konnten die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 30 und 33 Jahren wenig später festnehmen. Der Ältere sollte noch am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, der jüngere Verdächtige kam wieder auf freien Fuß.

Anzeige