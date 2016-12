Stuttgart (dpa/lsw) - 20 Menschen aus Baden-Württemberg sind am Samstag für Bürgersinn, Engagement und Empathie mit dem Verdienstkreuz am Bande geehrt worden. «Ehrenamtlich Engagierte sind Vorbilder, Sinnstifter und Brückenbauer. Durch ihren öffentlichen Einsatz stärken sie den Zusammenhalt in unserem Gemeinwesen und sorgen mit ihrem Engagement dafür, dass aus dem Miteinander in unserer Gesellschaft kein Gegeneinander wird», sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bei der Überreichung der Auszeichnung. Der vorbildliche und freiwillige Einsatz der Ehrenamtlichen könne die Ausbreitung populistischer Kräfte eindämmen.

Pia Balle aus Ostfildern (Kreis Esslingen) erhielt die Auszeichnung, weil sie sich «mit Herzensgüte um Spätaussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber» kümmerte. Vorbildlich sei, dass die frühere Lehrerin auch junge Menschen aus Afghanistan bei sich zu Hause unterrichte. Jürgen Kistner aus Nagold (Kreis Calw) spielte laut Pressemitteilung beim Sportverein Vollmaringen und übernahm dort schon früh Verantwortung. Wegweisend sei die Kooperation des Sportvereins mit der Lebenshilfe Nagold e. V. 1986. Hier trieben Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport.

Der Internationale Tag des Ehrenamtes würdigt jährlich am 5. Dezember ehrenamtliches Engagement. Der Aktionstag wurde 1985 von den Vereinten Nationen eingerichtet.