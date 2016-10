Jörg Meuthen (l) und Emil Sänze (beide AfD), stehen am 14.09.2016 vor dem Maritim Hotel in Titisee-Neustadt (Baden-Württemberg). Sie geben Journalisten Interviews.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen ist zum Chef der wiedervereinigten AfD-Landtagsfraktion gewählt worden. Auch die Besetzung der Vizeposten entspreche dem Ergebnis einer Probeabstimmung während einer Klausur im September, teilte die AfD am Dienstag in Stuttgart auf Anfrage mit. Mit der Wahl und der Verabschiedung der gemeinsamen Satzung ist der angestrebte Zusammenschluss von AfD und der Alternative für Baden-Württemberg (ABW) vollzogen.

Anfang Juli war Meuthen, damals noch Fraktionschef der gesamten AfD, wegen des Streits um antisemitische Äußerungen des damaligen Fraktionsmitglieds Wolfgang Gedeon aus der Fraktion ausgetreten. Der Volkswirtschaftler, der auch die AfD im Bund führt, hatte mit 13 Getreuen eine neue Fraktion, die ABW, gegründet und angeführt. Die Fraktion ist jetzt in der AfD aufgegangen.