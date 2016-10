Stuttgart (dpa/lsw) - Der Chef der wiedervereinigten AfD im baden-württembergischen Landtag, Jörg Meuthen, hat sich zufrieden mit dem Zusammenschluss gezeigt. „Wir sind froh und erleichtert, diese für uns alle nicht befriedigende Phase unserer Trennung überwunden zu haben“, sagte Meuthen im Anschluss an seine Wahl und die Verabschiedung einer gemeinsamen Satzung am Dienstag in Stuttgart.

Überdies teilte er mit, mit sofortiger Wirkung sein Amt des Landessprechers der baden-württembergischen AfD niedergelegt zu haben. Grund sei die zu starke zeitliche Belastung. Insbesondere gebe es terminliche Kollisionen mit dem Posten des Bundeschefs. Damit bleiben vorerst Bernd Grimmer und Lothar Maier Chefs der Landespartei.

